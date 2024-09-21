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Названы шесть способов заработать на золоте

РБК: заработать на золоте можно за счет вложений в ценные бумаги, ПИФы и монеты

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Илья Наймушин/РИА Новости

Один из способов заработать на росте стоимости золота — вложиться в акции золотодобывающих компаний. В РБК раскрыли шесть вариантов, как инвестору преумножить капитал за счет подорожания драгоценного металла.

Покупая акции, инвестор может рассчитывать не только на их рост, но и на дивиденды, отмечают эксперты. Финансовые аналитики рекомендуют в первую очередь обратить внимание на ценные бумаги «Полюса», «Южуралзолота» и «Селигдара».

Более консервативных вкладчиков могут заинтересовать биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФ) на золото. Этот инструмент хорошо подходит для долгих вложений, его можно «купить и забыть».

Кроме того, россиянам посоветовали присмотреться к инвестиционным золотым монетам. С начала года они продемонстрировали доходность в 24%.

Среди других инструментов, которые могут помочь заработать на росте золотых котировок, аналитики выделяют фьючерсы, а также обезличенный металлический счет (ОМС) и спотовый контракт GLDRUB_TOM.

Накануне цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, впервые в истории превысила $2650 за унцию.

Ранее россиянам дали советы, как избежать мошенничества при покупке золота.

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