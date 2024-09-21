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Россиянам раскрыли срок ближайшей индексации пенсий

Депутат Бессараб: с октября будут проиндексированы пенсии военнослужащим

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Ближайшая индексация пенсий будет в октябре, она коснется военнослужащих. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова приводит «Лента.ру».

Пенсии этой категории граждан проиндексируют с 1 октября. Размер выплат вырастет на 5,1% или порядка 600-650 рублей. Таким образом, средняя пенсия военнослужащих вырастет до порядка 42 тыс. рублей, отметила депутат.

В 2025 году россиян ждет двойная индексация пенсий: 1 февраля и 1 апреля. Зимой гражданам РФ будет увеличена вся пенсия, а весной — страховая часть. Повышение коснется получателей выплат по старости, потере кормильца и инвалидности. При этом индексация затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

До этого сообщалось, что Банк России планирует внести изменения в программу долгосрочных сбережений.

Ранее россиянам рассказали, почему могут отказать в выплате негосударственной пенсии.

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