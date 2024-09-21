Вынужденно уехавшим из Курской области направят дополнительную помощь

Правительство России направит дополнительное финансирование на выплату материальной помощи жителям Курской области, которые вынужденно покинули свое постоянное место проживания. Об этом говорится в Telegram-канале кабмина.

«Речь идет о выплатах в размере 10 тысяч рублей на человека», — сказано в тексте.

Отмечается, что данное финансирование предоставит людям средства «на самые срочные расходы».

Уточняется, что общие выплаты из бюджета гражданам, вынужденно покинувшим свои дома в Курской области, составят более 1,5 млрд рублей.

В конце августа замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров рассказал, что пострадавшие от атак Украины и эвакуированные из приграничных районов Курской области получили материальную помощь на сумму 1,6 млрд рублей. Чиновник уточнил, что выплаты были произведены по 71 тыс. поданных заявлений.

Ранее в Минздраве Курской области назвали число пострадавших при вторжении ВСУ.