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Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум

Стоимость золота впервые превысила $2650 за унцию

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Цена золота на бирже Comex в пятницу обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в $2650 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В моменте стоимость декабрьского фьючерса на золото достигала $2651 за унцию. К концу сессии котировки несколько откатились, завершив неделю на отметке $2647,1 за унцию (+1,17%).

Драйвером роста цен на золото в сентябре стали действия ФРС США, которые придали оптимизма участникам торгов, отмечают эксперты. Американский регулятор смягчил свою денежно-кредитную политику, понизив ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Федрезерв снизил ставку впервые с 2020 года.

С начала года золото на бирже подорожало уже на 22%.

Накануне биткоин обновил месячный максимум.

Ранее нефтяные гиганты предрекли обвал цен на «черное золото».

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