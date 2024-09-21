Зеленский подписал закон о дополнительных средствах на военные нужды

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выделении дополнительных 500 млрд гривен (более $12 млрд) на нужды обороны в текущем году. Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной рады.

За три дня до этого украинский парламент утвердил изменения в бюджет страны на 2024 год в секторе обороны и безопасности. Расходы в текущем году составляют рекордные 3,73 трлн гривен (около $90 млрд).

13 сентября правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 75%. Предполагается, что доходы украинского бюджета оставят 2 трлн грн., а расходы – 3,6 трлн грн. Из расходов Украины почти две трети придется на оборону — более 2,22 трлн грн. В июле министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев согласовал повышение налогов с Международным валютным фондом (МВФ). 1 августа он заявил, что у Киева не осталось других источников финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), кроме налогов.

Ранее в Германии заявили, что Украина обанкротилась.