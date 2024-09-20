Россиянина лишили визы во время поездки в Грецию

Российского туриста дистанционно лишили визы во время поездки по Европе из-за смены отеля. Об этом сообщает TourDom.

По данным портала, россиянину дистанционно аннулировали шенген в консульстве Греции, после того как он приехал на отдых по полученной визе в выдавшую ее страну. После оформления турист решил сменить отель и аннулировал бронь, предоставленную в консульство в Новороссийске, после чего купил новые билеты на самолет. При главной его цель осталась неизменной – как и обещал дипломатам, поехал в Грецию.

Через четыре дня после начала путешествия мужчина увидел в электронной почте письмо от дипмиссии курортной страны с уведомлением об аннулировании визы в связи с несоблюдением целей поездки. Теперь турист не знает, чего ожидать при выезде из Греции. Он намерен отправить письмо с объяснением в дипмиссию и предоставить подтверждение о заселении в другую гостиницу.

13 сентября вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявлял, что в России наблюдается сокращение выделяемых квот на предоставление шенгена и выросло количество отказов. По его словам, на долгосрочные визы можно рассчитывать только от Италии и Франции, но лишь тем, кто имеет хорошую визовую историю.

В конце августа газета «Коммерсантъ» писала, что в России существенно увеличился спрос на оформление въездных виз в страны Шенгенского соглашения.

Ранее сообщалось, что российские туристы отвернулись от Греции.