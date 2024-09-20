Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина лишили визы во время поездки в Грецию

TourDom: туриста из РФ лишили визы во время поездки в Грецию из-за смены отеля

close
Depositphotos

Российского туриста дистанционно лишили визы во время поездки по Европе из-за смены отеля. Об этом сообщает TourDom.

По данным портала, россиянину дистанционно аннулировали шенген в консульстве Греции, после того как он приехал на отдых по полученной визе в выдавшую ее страну. После оформления турист решил сменить отель и аннулировал бронь, предоставленную в консульство в Новороссийске, после чего купил новые билеты на самолет. При главной его цель осталась неизменной – как и обещал дипломатам, поехал в Грецию.

Через четыре дня после начала путешествия мужчина увидел в электронной почте письмо от дипмиссии курортной страны с уведомлением об аннулировании визы в связи с несоблюдением целей поездки. Теперь турист не знает, чего ожидать при выезде из Греции. Он намерен отправить письмо с объяснением в дипмиссию и предоставить подтверждение о заселении в другую гостиницу.

13 сентября вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявлял, что в России наблюдается сокращение выделяемых квот на предоставление шенгена и выросло количество отказов. По его словам, на долгосрочные визы можно рассчитывать только от Италии и Франции, но лишь тем, кто имеет хорошую визовую историю.

В конце августа газета «Коммерсантъ» писала, что в России существенно увеличился спрос на оформление въездных виз в страны Шенгенского соглашения.

Ранее сообщалось, что российские туристы отвернулись от Греции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами