Россияне продолжили отказываться от кредиток

Банки в августе выдали россиянам 2,03 млн новых кредитных карт, что на 6,9% уступает июльскому показателю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения: в июле россияне оформили 2,18 млн кредиток.

Объем лимитов по картам в августе также сократился и составил 214,3 млрд рублей против 234,7 млрд рублей месяцем ранее (-8,7%).

Активнее всего кредитки в последний месяц лета брали жители Москвы и Московской области — 144,9 тыс. и 112,8 тыс. соответственно. В топ-5 регионов по объему выдачи кредитных карт в августе также вошли Санкт-Петербург (77,9 тыс.), Краснодарский край (74,1 тыс.) и Ростовская область (69,2 тыс.).

Выдача новых кредиток в России падает уже третий месяц подряд. Аналитики объясняют такую динамику жесткой монетарной политикой Центробанка по охлаждению отечественного кредитного рынка.

В августе в РФ также фиксировалось сокращение среднего размера потребительских и автокредитов.

Ранее стало известно, сколько микрозаймов россияне взяли в августе.