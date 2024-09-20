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ЕК рассчитывает на погашение кредита Украине через 40 лет

ЕК: выданный Украине под российские активы кредит будет погашаться до 40 лет

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David Mdzinarishvili/Reuters

Европейская комиссия (ЕК) предполагает, что кредит стран «Большой семерки» (G7) на €45 млрд будет погашаться в срок до 40 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснение ЕК к предложению по выделению кредита.

Согласно документу, средства будут предоставлены в виде высокольготного кредита, который может стать доступен уже в 2024 году с выплатой регулярными траншами до конца 2025 года. При этом €35 млрд из €45 млрд будут выделены Украине с погашением из доходов от иммобилизованных российских суверенных активов.

20 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в рамках помощи Украине предоставит ей кредит в размере €35 млрд.

Этот заем входит в более обширный проект стран G7, который предполагает выделение Киеву €50 миллиардов, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов. Согласно данным Financial Times, сумма €35 млрд стала компромиссным вариантом, который позволяет избежать противодействия со стороны Венгрии и не вовлекать в процесс США.

Ранее в МИД РФ прокомментировали использование ЕС €1,4 млрд прибыли с активов РФ.

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