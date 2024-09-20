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Госдолг Великобритании достиг рекорда с 1960-х

Британский госдолг впервые с середины прошлого века достиг 100% ВВП

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Frank Augstein/AP

Госдолг Великобритании по итогам августа достиг 100% ВВП. Показатель является рекордным для страны с 1960-х, сообщает Sky News.

Чистые заимствования госсектора в прошлом месяце составили £13,7 млрд, что на £3,3 млрд превышает значение августа 2023 года. Более того, это третий по величине объем заимствований для отчетного периода за всю историю наблюдений.

В 2023 году мировой госдолг преодолел отметку в $100 трлн. Причем около трети этого долга приходится на США. В июле текущего года задолженность Штатов впервые в истории превысила $35 трлн. Согласно прогнозам аналитиков, размер американского госдолга в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн.

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