В Турции опровергли обсуждение возврата карт «Мир»

Власти Турции на данный момент не ведут обсуждений касательно возможного возврата использования карт российской платежной системы «Мир» в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одном из турецких госбанков.

По словам собеседника издания, «подвижек в этом вопросе нет».

До этого вице-мэр Анкары Эмре Доган в интервью газете «Известия» заявил, что правительство столицы хочет предложить властям Турции вернуть в страну «Мир». Дипломат подчеркнул, что поддерживает любые связи с Россией и выступает за поддержку народа, а не за изоляцию.

Еще год назад «Мир» принимали пять турецких банков. После угрозы ввода санкций со стороны США осенью 2023-го финансовые организации прекратили обслуживать карты российской платежной системы. Более того, местные банки стремятся полностью отказаться от сделок с Россией и Белоруссией, оставив их одному банку — Emlak Katılım.

Ранее в Турции оценили глубину влияния проблемы платежей с Россией на экономику страны.