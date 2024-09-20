Иностранному бизнесу станет сложнее уходить из России

Правительство РФ задумалось о повышении размера взноса в госбюджет со сделок по продаже зарубежным бизнесом активов в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Два собеседника издания заявили, что на подкомиссии обсуждалось повышение сбора с текущих 15% до 40% от рыночной стоимости активов. Еще один источник заявил, что о 40% речь не идет, однако подтвердил, что размер взноса действительно ждет значительный рост.

«Мы постоянно обсуждаем эффективность работы подкомиссии и подходов к рассмотрению сделок», — отметили в Минфине.

На данный момент новых решений относительно взносов в бюджет для уходящих из России компаний принято не было, подчеркнули в ведомстве.

Поступления в бюджет РФ от выхода иностранного бизнеса из страны по итогам января — августа составили почти 140 млрд рублей. Взносы уже превысили план на весь 2024 год в 66 раз.

Ранее стало известно, почему многие западные компании отказались от планов ухода из России.