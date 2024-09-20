Экономист объяснила причину роста объема выдачи ипотеки в России

Рост объема выдачи ипотеки в России во втором квартале 2024 года вызван тем, что в июле в стране завершилось действие льготных ипотечных программ. Об этом рассказала экономист Татьяна Куликова, передает Pravda.Ru.

«Это был последний месяц, когда заемщики могли воспользоваться прежними выгодными предложениями, и многие стремились успеть оформить ипотеку до изменений. С 1 июля массовая льготная ипотека завершилась, и естественно, это привело к спаду спроса. Высокая активность на рынке была исчерпана на ближайшие несколько месяцев», — сказала эксперт.

По ее словам, ожидать повторения рекордов по выдаче ипотечных кредитов, как было в мае-июне, в ближайшее время не произойдет. Она отметила, что в период с июля по сентябрь на ипотечном рынке зафиксирован спад по выдаче семейной ипотеки. При этом данный сегмент будет постепенно восстанавливаться, заключила Куликова.

17 сентября в аналитическом обзоре Центробанка РФ говорилось, что в России во втором квартале 2024 года на две трети вырос объем выдачи ипотечных кредитов, он достиг 1,8 трлн рублей (+71%). При этом отмечается, что объем кредитов, выданных на квартиры в домах, строящихся с договорами долевого участия (ДДУ), на 90% обеспеченными поддержкой государства, вырос с 500 млрд до 1 трлн рублей.

Ранее в ЦБ заявили о долговременном влиянии льготной ипотеки на экономику РФ.