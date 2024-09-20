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Украина ввела новые санкции против России, Ирана и Китая

Зеленский подписал указы о введении санкций против России, Ирана и Китая

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Global Look Press

Украина ввела новые санкции против компаний и физлиц из России, Ирана и Китая. Украинский президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы, которые опубликованы на его сайте.

Документами поддерживаются внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Один из указов предусматривает введение ограничений против шестерых физлиц и более 40 компаний из трех стран.

Другим указом президента вводятся санкции против российского ООО «Завод судовой светотехники «Маяк» и Федерального казенного предприятия «Казанский государственный казенный пороховой завод».

1 сентября украинский лидер подписал указ о введении санкций против авиационной отрасли Российской Федерации и против «коллаборантов».

Ограничения были введены в отношении почти 150 юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу российской авиационной инфраструктуры.

Ранее в Турции оценили вероятность снятия санкций с РФ на переговорах по Украине.

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