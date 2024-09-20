Стало известно, какие из недружественных стран наиболее зависимы от российского сырья

Литва, Финляндия, Германия и США являются одними из самых зависимых от российского минерального сырья. Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению агентства, в 2023 году Россия занимала первые три места в мире по добыче как минимум 12 видов минерального сырья.

Отмечается, что самым популярным среди российского сырья оказался алюминий — его покупали 37 недружественных стран, больше других Греция (19,3% от всего импорта), Болгария (7,4 %) и Эстония (5,7%).

На втором месте оказался российский титан. Его покупали 26 недружественных стран, среди лидеров Германия (42,2%), Бельгия (15,7%) и Франция (10,2%).

Также спросом пользовался никель. 18 недружественных стран приобретали данный минерал, чаще всего его покупали Финляндия (90,9%), Эстония (16,8%) и Германия (11,5%).

До этого вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики Роберт Хабек сообщал, что Германии удалось успешно преодолеть нехватку российского газа. При этом он уверен, что газ в Германии снова подешевеет почти до уровней пандемии, как только дополнительные объемы природного газа освободятся и поступят на немецкий рынок.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.