Использование национальных валют в расчетах между странами БРИКС превысило объемы операций в долларах США. Об этом заявил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастри на форуме «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС», передает РИА Новости.

По словам Шастри, страны-участницы БРИКС охотно переходят на взаиморасчеты в национальных валютах, поскольку это позволяет избежать дополнительных расходов, связанных с использованием доллара.

«Использование доллара ведет к дополнительным тратам, которые устраняются, когда я напрямую плачу рублями или рупиями», — отметил он.

Стоит отметить, что тенденция к дедолларизации в БРИКС наблюдается уже давно. В июне 2024 года главы МИД стран объединения подчеркнули важность более широкого использования национальных валют для расчетов внутри БРИКС.

С начала 2024 года к БРИКС присоединились пять новых стран: Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, что значительно расширило экономический потенциал объединения. Россия, занимающая пост председателя БРИКС в 2024 году, организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Ранее сообщалось, что запрос на присоединение к БРИКС может направить Палестина.