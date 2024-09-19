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Стало известно о падении значения расчетов в долларах между странами БРИКС

Зампред ТПП Шастри: расчеты в нацвалютах БРИКС обогнали долларовые операции

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Владимир Песня/РИА Новости

Использование национальных валют в расчетах между странами БРИКС превысило объемы операций в долларах США. Об этом заявил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастри на форуме «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС», передает РИА Новости.

По словам Шастри, страны-участницы БРИКС охотно переходят на взаиморасчеты в национальных валютах, поскольку это позволяет избежать дополнительных расходов, связанных с использованием доллара.

«Использование доллара ведет к дополнительным тратам, которые устраняются, когда я напрямую плачу рублями или рупиями», — отметил он.

Стоит отметить, что тенденция к дедолларизации в БРИКС наблюдается уже давно. В июне 2024 года главы МИД стран объединения подчеркнули важность более широкого использования национальных валют для расчетов внутри БРИКС.

С начала 2024 года к БРИКС присоединились пять новых стран: Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, что значительно расширило экономический потенциал объединения. Россия, занимающая пост председателя БРИКС в 2024 году, организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Ранее сообщалось, что запрос на присоединение к БРИКС может направить Палестина.

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