Россияне стали лучше относиться к китайским товарам и продолжают покупать на AliExpress

Каждый третий житель России поменял свое отношение к китайским товарам в лучшую сторону, самым качественными товарами россияне считают электронику, а для покупки товаров из Китая 65% предпочитают AliExpress.

Опрос показал, что за последние 2 года 34% россиян стали лучше относиться к товарам из Китая, 40% респондентов заявили, что их мнение не изменилось, а у 14% впечатление испортилось, следует из результатов опроса аналитического агентства A2, которые приводит РИА «Новости».

Самыми качественными категориями товаров из Китая, по мнению россиян, являются «Электроника и аксессуары», «Товары для дома», а также «Одежда и обувь». Почти половина опрошенных (40%) назвали качество китайских товаров в целом высоким. Лишь 11% россиян сталкивались с низким качеством товара из Китая.

Большинство россиян (65%) при покупке товаров с доставкой из Китая выбирают AliExpress. Также в топе для заказов из Китая россияне используют Ozon (17%) и Wildberries (9,5%).

При покупке китайский товаров пользователи в первую очередь ориентируются на ориентируются на рекомендации друзей (42%), на отзывы о товаре (35%) и на 26% рекомендации или рекламу инфлюенсеров. Самыми известными брендами, которые ассоциируют с китайскими товарами стали Xiaomi (29%), AliExpress (23%) и Huawei (14%).

В опросе агентства A2 приняли участие 1364 респондента старше 18 лет из всех регионов России.