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Минфин назвал причину переноса миссии МВФ в России

Минфин РФ: миссия МВФ в России отложена из-за технической неготовности фонда

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Yuri Gripas/Reuters

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в России была перенесена из-за его технической неготовности к проведению консультаций с РФ. Об этом заявили в министерстве финансов Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

«Новые сроки проведения консультаций по Статье IV предстоит определить, и на данном этапе преждевременно говорить о конкретных датах. Российская сторона готова принять миссию фонда во исполнение своих обязательств в рамках устава (статей соглашения) МВФ», — сказали в ведомстве.

18 сентября исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин сообщил, что фонд отложил консультации с Россией по ситуации в экономике.

По его словам, Россия была готова к началу проведения консультаций с МВФ 16 сентября. Теперь же консультации отложили на неопределенный срок, сказал Можин.

11 сентября МВФ объявил о возможности проведения ежегодного обзора российской экономики впервые с начала военного конфликта на Украине. Последний обзор по России был опубликован в начале 2021 года.

В организации заявили, что экономическая ситуация в регионе стала «более устойчивой», что позволяет возобновить оценку.

Ранее МВФ достиг предварительного соглашения с Украиной.

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