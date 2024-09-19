Белорусский посол оценил темпы роста торговли республики с Россией

Рост объема торговли между Белоруссией и Россией по итогам 2024 года превысит 6%, заявил посол республики в РФ Александр Рогожник в интервью «России 24».

«В этом году мы уже отмечаем, что рост в товарообороте будет не менее 6%. Динамика последних семи месяцев тому подтверждение», — отметил дипломат.

По словам Рогожника, экспорт товаров на российский рынок является приоритетом для белорусских производителей. В РФ отгружается основной удельный вес продукции, подчеркнул посол.

По итогам 2023 года товарооборот России и Белоруссии составил $49 млрд. В июне вице-премьер РФ Алексей Оверчук допустил, что объем двусторонней торговли между странами к концу текущего года может достигнуть рекордных $60 млрд. Доля национальных валют в расчетах Минска и Москвы превышает 85%.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Грузии продолжил падать.