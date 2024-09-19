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Банк Англии ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений

Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5% годовых

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Банк Англии по итогам сентябрьского заседания оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 5% годовых. Об этом cообщается на сайте регулятора.

Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков. Между тем некоторые участники рынка допускали дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики британского центробанка.

Регулятор установил ключевую ставку в 5% годовых в августе, понизив ее на 25 процентных пунктов. До этого она год находилась на максимальном с 2008 года уровне в 5,25% годовых.

На прошлой неделе Центральный банк РФ второй раз в этом году повысил ключевую ставку — разом на 100 базисных пунктов, с 18% до 19% годовых. Как это решение повлияет на курс рубля и ставки по вкладам — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик объяснил мотивы Банка России по повышению ставки.

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