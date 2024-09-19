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Европа наращивает закупки дизеля с Ближнего Востока

Bloomberg: импорт дизеля в Европу может достичь 17-месячного максимума

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Shutterstock

Импорт дизельного топлива в Евросоюз и Великобританию в сентябре может достичь максимума за последние 17 месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные рыночных игроков.

Согласно данным аналитической компании Kpler, поставки дизеля и газойля в европейский регион, вероятно, составят около 1,36 млн баррелей в день.

Этот рост обусловлен увеличением поставок с Ближнего Востока, которые компенсируют небольшое снижение поставок из США. Несмотря на это, США останутся крупнейшим поставщиком дизеля в Европу, обеспечивая почти вдвое больший объем, чем Саудовская Аравия.

«Сентябрь обычно является месяцем высокого спроса на дизельное топливо в Европе, совпадая с началом сезона осеннего обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, что усугубляет дефицит дизеля на континенте», — отметил старший аналитик спроса в Kpler Эстебан Морено Котс.

Ожидается, что поставки из США в сентябре снизятся до примерно 409 тыс. баррелей в день, в то время как импорт с Ближнего Востока вырастет до 664 тыс. баррелей в день. Поставки из ОАЭ и Омана могут достичь максимума с начала 2017 года.

В конце августа стало известно, насколько подорожал бензин в России с начала года.

Ранее эксперт предрекла рост цен на бензин и дизель в сентябре.

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