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Отключения света на Украине зимой могут длиться до 18 часов в сутки

В ООН прогнозируют, что зимой на Украине света может не быть до 18 часов в сутки

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Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Отключения электроэнергии зимой на Украине могут длиться до 18 часов в сутки. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ).

В нем говорится, что за период с 22 марта по 31 августа 2024 года на энергетические объекты страны было совершено девять «волн» атак — всего 36 обстрелов объектов электроэнергетики.

Под удар попали 25 тепловых электростанций, семь гидроэлектростанций, два объекта возобновляемой энергетики. Зафиксировано не менее 101 удара по объектам распределения и передачи электроэнергии.

По прогнозу ООН, в связи с этим зимой света может не быть от 4 до 18 часов в сутки.

19 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует выделить Украине около €160 млн для поддержания энергетической инфраструктуры.

Украинское правительство сообщало, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, в том числе были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что зима 2024 — 2025 года может стать самой сложной за всю историю.

Ранее сообщалось, что на Украине могут спрятать энергосети под землю.

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