Товарооборот России и Грузии продолжил падать

Товарооборот России и Грузии по итогам января — августа снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил порядка $1,6 млрд. Об этом сообщает Национальная служба статистики республики.

К началу сентября РФ занимала второе место среди торговых партнеров Грузии. Поставки грузинских товаров на российский рынок за период увеличились на 1,6% год к году, до $468 млн. В обратном направлении наблюдался спад на 4,8%, до $1,1 млрд.

Ключевым торговым партнером Грузии сегодня является Турция. Объем торговли между странами по результатам восьми месяцев составил более $2 млрд (+7,4% год к году). Тройку замыкают США с $1,2 млрд (-10%).

В топ-5 также вошли Китай ($1,2 млрд) и Азербайджан ($850 млн).

Общий внешнеторговый оборот Грузии за период превысил $14 млрд (+3%).

На прошлой неделе в Грузии заработал Ozon. Мэр Тбилиси Кахабер Каладзе прокомментировал открытие филиала маркетплейса, заявив, что страна готова принять на своей территории любой иностранный бизнес, в том числе и российский.

Ранее Грузия отчиталась о соблюдении антироссийских санкций.