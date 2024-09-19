Россиян предупредили о скором подорожании одежды российских брендов

Цены на одежду российских брендов до конца года могут вырасти на 22% от текущих. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Fashion Factory School.

Речь идет о ценах на новые коллекции «осень – зима». Подорожание неизбежно на фоне роста себестоимости тканей (+21% с начала года), фурнитуры (+19%) и дополнительных материалов (+20%), поясняют эксперты. Кроме того, увеличилась цена пошива изделий в связи с ростом зарплат на порядка 12-18%. Все это будет заложено в стоимость готового товара, отмечают аналитики.

Между тем россияне стали аккуратнее относится к тратам на одежду. Летом отечественный fashion-ретейл столкнулся с падением продаж на 10% по сравнению с июнем — августом 2023-го.

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