Экономист: решения ЦБ привели к денежному голоду и грозят серьезным кризисом

Решения Центробанка по ужесточению денежно-кредитной политики не помогают замедлить инфляцию, напротив – действия регулятора грозят стагнацией и экономическим кризисом. Это связано с тем, что ЦБ тормозит прирост денежной массы в экономику, что уже привело к денежному голоду, объяснил заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн Общественной Службе Новостей.

Недавно ЦБ повысил ключевую ставку до 19% и сообщил, что не намерен смягчать денежно-кредитную политику.

«Политика Центробанка по ключевой ставке очень мало влияет на инфляцию. Она не скоординирована с политикой по насыщению экономики денежными средствами. Сейчас самое главное – уменьшить денежный голод в стране», — заявил эксперт.

Он отметил, что ЦБ ограничивает темпы прироста денежной массы, аргументируя это борьбой с перегревом, которого на самом деле нет. В пример он привел Турцию, где одновременно с повышением ставки насыщали экономику денежной массой, обеспечивая рост ВВП. В России же решения регулятора сопровождаются снижением темпов прироста денежных средств в обращении.

По мнению Гольдфайна, денежную массу в обращении можно было повысить на 30-50%, что обеспечило бы получение авансов, кредитов, грантов, льгот тому, кому это нужно.

Сейчас будет недостаточно просто снизить ключевую ставку – это не поможет нарастить ВВП, отметил экономист. Для решения проблемы в экономике необходимо в первую очередь нарастить денежную массу, что позволит укрепить экономику.

До этого эксперты назвали три главные проблемы российской экономики: высокие процентные ставки, в том числе по кредитам, низкая производительность труда и высокое расслоение общества по доходам, а также демография.

Экономист ранее объяснила, почему россиянам не раздают деньги.