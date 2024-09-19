Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько микрозаймов россияне взяли в августе

НБКИ: в августе россияне оформили 2,96 млн микрозаймов

close
Depositphotos

Россияне в августе оформили 2,96 млн микрозаймов, что на 0,7% превышает объем выдач подобных кредитов месяцем ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Общая сумма выданных за август микрозаймов составила 29,2 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 1,7% (29,7 млрд рублей в июле).

Активнее всего «займы до зарплаты» в августе брали жители Москвы и Московской области. По итогам прошлого месяца они оформили 167,9 тыс. и 142,9 тыс. таких кредитов соответственно. Следом идут жители Краснодарского края (113,2 тыс.), Башкирии (100,3 тыс.) и Свердловской области (99,6 тыс.).

Кроме того, в августе снизился объем выдачи автокредитов. Всего за месяц россияне оформили 144,1 тыс. займов на покупку машины, что на 7,6% уступает июльскому показателю.

Ранее россиянам рассказали, как рассчитать кредитную нагрузку на семейный бюджет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами