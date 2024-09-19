Стало известно, сколько микрозаймов россияне взяли в августе

Россияне в августе оформили 2,96 млн микрозаймов, что на 0,7% превышает объем выдач подобных кредитов месяцем ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Общая сумма выданных за август микрозаймов составила 29,2 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 1,7% (29,7 млрд рублей в июле).

Активнее всего «займы до зарплаты» в августе брали жители Москвы и Московской области. По итогам прошлого месяца они оформили 167,9 тыс. и 142,9 тыс. таких кредитов соответственно. Следом идут жители Краснодарского края (113,2 тыс.), Башкирии (100,3 тыс.) и Свердловской области (99,6 тыс.).

Кроме того, в августе снизился объем выдачи автокредитов. Всего за месяц россияне оформили 144,1 тыс. займов на покупку машины, что на 7,6% уступает июльскому показателю.

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