Эксперт: низкий спрос на новостройки приведет к коллапсу на рынке недвижимости

В России более, чем в два раза сократились сделки по продаже многоэтажных новостроек. Это приведет к серьезному кризису на рынке и грозит коллапсом, предупредил глава гильдии Риэлторов Константин Апрелев. На рынок может вернуться проблема «неплатежей» и бартерных сделок, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Ведь бизнес-процессы надо финансировать, оплачивать. Это приведет к коллапсу, ведь ситуация «неплатежей», бартерных сделок может вернуться на рынок, что естественно ухудшает прозрачность и повышает риски в строительной сфере», — объяснил эксперт.

Также подобная ситуация приведет к снижению ликвидности и ценовому обвалу, считает Апрелев. Это, по его мнению, позволит избежать замораживания каких-то проектов.

Комментируя изменения ипотечных ставок, риелтор добавил, что люди продолжат покупать жилье в ипотеку даже при высоких процентах, но происходить это будет уже не в таких объемах, как раньше. Это тоже ухудшит ситуацию с продажами и сделками на рынке.

В целом сегодняшняя ситуация на рынке недвижимости привела к тому, что многие начали запускать антикризисные процессы для спасения своих проектов, отметил специалист. В целом отмечаемые проблемы не грозят рынку вторички — это жилье даже если не продадут, выгодно сдадут в аренду. А вот для рынка новостроек угрозы уже колоссальны. На этом фоне многие уже начали запускать антикризисные процессы для спасения своих проектов, заключил Апрелев.

Напомним, в августе в Москве застройщики отмечали обрушение спроса на новостройки. Так, в сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 2,4 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 124,8 тыс. кв. м, что на 21% меньше, чем в июле.

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