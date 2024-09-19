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Авиаэксперт оценил, что будет с ценами на авиабилеты в 2025 году

Авиаэксперт Гусаров: авиабилеты могут подорожать в 2025 году

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Shutterstock

Цены на авиабилеты в России могут продолжить расти и в 2025 году, подорожание может быть двузначным. Об этом kp.ru рассказал главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.

«Многое зависит от макроэкономической ситуации в стране — продолжит ли рост экономика теми же темпами? Если да, то и спрос на авиабилеты продолжит расти. А, значит, продолжат расти и цены. И другие причины нынешнего повышения цен по-прежнему будут оказывать влияние на стоимость авиапутешествий», — сказал эксперт.

По его словам, текущее подорожание билетов спровоцировали в совокупности рост пассажиропотока, растущие затраты авиакомпаний, подорожание авиатоплива. Гусаров добавил, что к таким последствиям может привести и то, что иностранные самолеты стареют и выходят из строя. При этом отечественные модели не так быстро пополняют авиапарк, уточнил он.

Накануне сообщалось, что с начала года билеты в экономклассе российских авиакомпаний подорожали на рекордных 28,4%. Средняя стоимость перелета в августе составила 7912,64 рубля в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальный показатель за все время ведения статистики (с 2000 года).

Ранее в Госдуме предложили ввести субсидии на авиаперелеты для инвалидов II группы.

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