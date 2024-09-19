Экономист назвал прибыльные варианты пассивного дохода

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов рассказал «Ленте.ру», что вклады и облигации могут быть выгодными вариантами пассивного дохода.

По словам Ордова, облигации при текущей ключевой ставке являются одним из самых прибыльных вариантов пассивного дохода.

«Важно сформулировать цели и задачи этих сбережений, временной период и уровень риска, который готовы принять на себя. У одних людей это последние средства, и для них история надежности остается в приоритете», — подчеркнул экономист.

Он добавил, что в условиях существующих процентных ставок приоритет следует отдавать депозитам либо государственным ценным бумагам, так как они могут обеспечить высокую доходность в долгосрочной перспективе.

До этого газета «Известия» со ссылкой на данные исследования банка ВТБ писала, что более половины (59%) россиян, формирующих семейные накопления, предпочитают использовать вклады и накопительные счета в банках. При этом одним из основных мотивов для создания накоплений являются формирование финансовой «подушки безопасности».

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.