Стало известно, какие страны ЕС наиболее зависимы от импорта нефтепродуктов

Нидерланды, Словения и Латвия оказались одними из наиболее зависимых от импорта нефтепродуктов стран — членов Европейского союза (ЕС) по итогам первых шести месяцев 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Журналисты проанализировали сведения по доле импорта в общем объеме нефтепродуктов, который остался в распоряжении государств региона после экспорта.

В материале отмечается, что всего в ЕС есть девять стран с большой зависимостью от поставок нефтепродуктов. При этом самой зависимой стала Мальта. Соотношение ее импорта к объему уже имевшихся в стране ресурсов составило 622%, так как государство самостоятельно не производит нефтепродукты.

На втором и третьем местах в соответствующем рейтинге оказались Нидерланды и Словения, у которых данный показатель достиг 304% и 210% соответственно. За ними расположилась Латвия, где соотношение импорта к объему «осевших» в стране нефтепродуктов составило 133%.

Также в список стран со значительной разницей между объемами импортируемых и уже имеющихся нефтепродуктов попали Эстония, Хорватия, Бельгия, Кипр и Люксембург. У этих государств упомянутый показатель за январь–июнь текущего года варьируется от 102% до 125%.

Государствами с самой низкой зависимостью от поставок ресурсов стали Италия и Латвия, в которых объем импорта составил около 25%.

Из публикации следует, что в среднем зависимость стран ЕС от импорта нефтепродуктов в первые шесть месяцев 2024 года достигла 64,9%. Значение увеличилось на 1,1 по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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