Названы проблемы российской экономики

Первая проблема российской экономики — высокие процентные ставки, в том числе по кредитам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова.

По ее словам, высокие ставки подавляют производство, особенно высокотехнологичное, с большим числом переделов, стимулируют инфляцию, способствуют перетоку капитала из производительных отраслей в банковскую систему, где он направляется на финансовые спекуляции и вывод средств за рубеж.

Вторая проблема — низкая производительность труда и высокое расслоение общества по доходам. По мнению экономиста, необходимо менять распределение создаваемой прибавочной стоимости оплаты труда в пользу работников производительного сектора. Эксперт сказала, что это обернется повышением спроса, покрытого предложением, и ростом прибылей собственников предприятий. Копылова считает, что нужно стимулировать повышение производительности труда и внедрение новых технологий. По мнению эксперта, квазигосударственные предприятия должны получить целевые ключевые показатели по закупке высокотехнологичных разработок, в том числе и у малого и среднего бизнеса, а не «закрывать» показатели импортозамещения за счет закупок у малого и среднего бизнеса низкопроизводительных услуг по уборке и ремонту.

«Необходима разработка и внедрение информационно-технологической платформы. Она бы структурировала взаимодействие в рамках автоматизированного проектирования, координации и финансирования производственных цепочек на основе цифрового рубля. Третья проблема — демография. Это в том числе провал рождаемости, широко распространившееся негативное отношение к традиционным семейным ценностям в среде 25-30-летних (клише: «жить для себя») и негативное отношение к многодетности (клише: «нечего плодить нищету»)», — заключила экономист.

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