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Власти Финляндии потратят бюджетные средства на отъем арены у россиян

Финляндия выделила €200 тысяч на конфискацию принадлежащей гражданам РФ арены

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Sergei Grits/AP Photo

Власти Финляндии выделили €200 тысяч на конфискацию принадлежащей гражданам России арены. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

«Правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро на конфискацию арены после совещаний по бюджету, состоявшихся в августе», — сообщает издание.

Уточняется, что речь идет об арене Helsinki Hall, которая принадлежит находящимся под санкциями Европейского союза бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

Средства будут потрачены на разработку специального закона, который потребуется для конфискации принадлежащего гражданам России объекта.

До этого стало известно, что западные союзники Украины приобрели топливо, произведенное из российской нефти, на сумму около $2 млрд в первой половине 2024 года.

Ранее в США вознамерились расширить антироссийские санкции на третьи страны.

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