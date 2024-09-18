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Глава «Белого интернета» назвала Сбер лидером по защищенности клиентов от киберугроз

Глава «Белого интернета» Сидоренко: клиенты крупных банков защищены от киберугроз

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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Клиенты крупных банков в большей мере защищены от киберугроз. Об этом рассказала гендиректор «Белого интернета», директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России, член Совета по правам человека при президенте РФ Элина Сидоренко.

По ее словам, они имеют достаточно организационных и материальных ресурсов для того чтобы развивать свою инфраструктуру и внедрять передовые разработки, оборудование и программное обеспечение.

«Сегодня уже можно говорить о том, что 99% атак крупными кредитными организациями отбиваются. И первое место среди них, несомненно, занимает Сбербанк», — сказала она.

Также Сидоренко отметила рост угроз, основанных на психологических факторах. Она уточнила, что в этих случаях хищения являются следствием «взлома» не технологий защиты, а человека. По ее мнению, в этом случае коммерческие организации также продолжают кропотливо работать на предупреждение преступлений такого рода, прививая населению азы цифровой гигиены.

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Комаров отметил, что согласно статистике от 30% до 50% абонентов уже не отвечают на звонки с незнакомых номеров.

«То есть появляется культура оценки «полезности» входящего звонка», — сказал он.

При этом он напомнил, что стать жертвой мошенника может каждый. По его словам, в любых ситуациях нужно понимать основные признаки мошенничества, когда просят предпринять какие-то действия в очень ограниченный временной интервал, ограничивают взаимодействие с другим людьми, экспертами, которых человек не знает.

Ранее в Сбере назвали пять стоп-слов и фраз мошенников. Аферисты, звонящие или пишущие россиянам с просьбой о переводе денежных средств, чаще используют следующие фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС».

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