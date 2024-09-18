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В США создадут крупнейший фонд для развития инфраструктуры ИИ

BlackRock и Microsoft вложат $30 млрд в энергетику для ИИ

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Depositphotos

BlackRock совместно с Microsoft готовится запустить инвестиционный фонд объемом более $30 млрд для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщает Financial Times.

Крупные инвесторы объединяют усилия для финансирования энергетической и цифровой инфраструктуры, необходимой для развертывания технологий искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет о новом фонде под названием Global AI Investment Partnership, который планирует привлечь до $30 млрд в виде инвестиций в акционерный капитал и дополнительно до $70 млрд через долговое финансирование.

Как отмечает генеральный директор BlackRock Ларри Финк, мобилизация частных капиталов для создания инфраструктуры ИИ, такой как дата-центры и энергетические объекты, открывает долгосрочные инвестиционные возможности на триллионы долларов.

Эксперты Международного энергетического агентства подчеркивают стремительный рост энергопотребления дата-центрами. По их оценкам, глобальное потребление электроэнергии этими объектами может превысить 1000 тераватт-часов уже к 2026 году, что более чем вдвое превышает показатели 2022 года.

Накануне компания BHP заявила о возможном дефиците меди из-за стремительного роста ИИ. По оценкам, к 2050 году спрос на металл увеличится на 72%, достигнув 52,5 млн тонн, а дата-центры могут потреблять до 7% всей меди, что усилит дефицит в сфере чистой энергетики.

Российские IT-компании пообещали научить работать с ИИ малый и средний бизнес.

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