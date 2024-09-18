В России выявлены новые схемы обналичивания денег

Росфинмониторинг обратил внимание банков на риски проведения сомнительных операций через онлайн-площадки торговли. Как сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства, финансовая разведка зафиксировала случаи использования маркетплейсов для незаконного обналичивания денежных средств и разрыва транзитных цепочек.

Представитель Росфинмониторинга отметил, что маркетплейсы задействуются в подобных схемах с целью маскировки противоправных операций. Этот факт подтверждают и в одном из крупнейших российских банков, где наблюдается рост числа сомнительных транзакций со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих на маркетплейсах. С конца августа такие клиенты всё чаще попадают под внимание антиотмывочной системы Банка России «Знай своего клиента».

В Центробанке также зафиксированы отдельные эпизоды проведения подозрительных операций клиентами банков, которые якобы ведут деятельность в качестве продавцов товаров на онлайн-площадках. В регуляторе расценивают подобные транзакции как способ обхода противолегализационных процедур банков и системы «Знай своего клиента».

В начале сентября стало известно, что правительственная комиссия одобрила поправки, позволяющие Росфинмониторингу скрывать запросы о проверке недвижимости. Это направлено на усиление борьбы с отмыванием денег, но эксперты предупреждают о возможных рисках злоупотреблений.

Ранее мошенники начали использовать многоэтапные схемы для обмана россиян.