Аналитики улучшили прогноз экспортной цены на российский газ

Средняя экспортная цена российского трубопроводного газа по итогам текущего года составит $297 за тысячу кубов, прогнозируют аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Предыдущая оценка предполагала $277 за тысячу кубов. Об этом пишет газета «Ведомости».

Для сравнения: в 2023 году показатель составлял $305 за тысячу кубов. Таким образом, снижение в годовом выражении составит порядка 3%.

Согласно обновленному прогнозу, в следующем году средняя экспортная цена на газ из РФ опустится до $266 за тысячу кубов, а в 2026-м — до $247.

Между тем Евросоюз продолжает активно закупаться российским сжиженным природным газом. Поставки СПГ по направлению в июле выросли на 13,5% и составили €565,7 млн, что является максимумом с конца зимы. Лидером по закупкам российского газа стала Испания. Страна увеличила импорт в 2,3 раза, до €240,8 млн.

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