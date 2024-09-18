Россияне выбирают вклады для семейных накоплений

Более половины (59%) россиян, формирующих семейные накопления, предпочитают использовать вклады и накопительные счета в банках. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования банка ВТБ.

Согласно опросу, 29% респондентов участвуют в создании общих семейных накоплений, в то время как 30% копят отдельно, формируя только личные накопления. В 14% семей накоплениями занимаются все работающие члены, а в 9% — все, кто может себе это позволить. В 8% семей копит только муж, а в 6% — только жена.

Основные цели накоплений включают создание финансовой подушки безопасности (48%), сбережения на отпуск (43%), ремонт (36%), покупку автомобиля (29%) и расширение жилплощади (23%).

Интересно, что 43% участников опроса считают, что ошибки в создании накоплений могут негативно повлиять на отношения в семье. При этом 33% полагают, что это никак не скажется, а 24% затруднились дать однозначный ответ.

Кроме вкладов и накопительных счетов, в пятерку популярных инструментов формирования семейного бюджета входят наличные рубли, инвестиции в недвижимость, драгоценные металлы и металлические счета, а также облигации с высоким уровнем надежности. Только 7% опрошенных предпочитают рискованные инструменты с высоким доходом.

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