Названа доля валют незападных стран в расчетах России с Пакистаном

Порядка 80% взаимных расчетов России и Пакистана сегодня проводятся в нацвалютах, а также валютах дружественных стран, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова приводит РИА Новости.

«Произошел очень значительный рост [этой доли] за последнее время. Это хороший показатель их стремления торговать с нами», — подчеркнул дипломат.

Россия продолжает отказываться от доллара и евро в международных расчетах на фоне санкций. По последним данным, около 65% всех расчетов РФ с партнерами по БРИКС осуществляются в национальных валютах. До этого также сообщалось, что доля нацвалют в расчетах России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам первых четырех месяцев текущего года превысила 92%.

Ранее в Турции оценили глубину влияния проблемы платежей с Россией на экономику страны.