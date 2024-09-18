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Владислав Бакальчук попытался незаконно зайти в офис Wildberries

Wildberries: сооснователь маркетплейса Бакальчук пытался незаконно пройти в офис

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Пресс-служба Wildberries сообщила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной в офис компании в бизнес-центре «Романов Двор». Об этом пишет РБК.

В Wildberries уточнили, что правоохранительные органы предприняли необходимые меры в связи с визитом Бакальчука, и сейчас ситуация стабильная.

15 сентября предприниматель сообщил агентству РИА Новости, что его юристы подали заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию товарного знака RWB, чтобы не допустить смены названия Wildberries.

13 сентября стало известно, что ООО «РВБ», являющаяся объединенной компанией Russ и Wildberries, собирается подать в суд на «ВБ девелопмент», учредителем которой является Владислав Бакальчук. Поводом для иска на сумму около 27 млрд рублей называют задолженность компании Бакальчука перед Wildberries по договорам, заключенным с 2021 по 2024 год. В РВБ на это ответили, что юридическая служба компании не нашла возможным содержательно охарактеризовать данную инициативу, в связи с чем желают Владиславу «только удачи».

23 июля основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем. Это произошло после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» в офисе компании из-за сделки с оператором наружной рекламы Russ. 30 июля Бакальчук сообщила, что подала исковое заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, но суд оставил его без движения. Также Бакальчук рассказала, что проблемы с мужем начались задолго до сделки с Russ.

Ранее юрист предположил, что Бакальчуки могут стать банкротами из-за споров.

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