Сбер возобновит запись на сделки по «Семейной ипотеке» после выделения доплимита

С 18 сентября Сбер приостанавливает запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» из-за исчерпания лимита средств, выделенных правительством Российской Федерации. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе банка.

Клиентам, которые уже были записаны на сделку в Сбере, выдачи ипотечных кредитов произведут штатно.

Банк все еще продолжает принимать заявки по программе «Семейная ипотека» на «Домклик», запись на сделки возобновят после выделения дополнительного лимита денежных средств.

Согласно данным «Домклик», после перезапуска «Семейной ипотеки» на новых условиях по ней выдали 42,2 тыс. кредитов почти на 230,5 млрд рублей.

В начале сентября россияне оценили работу правительства по реализации национальных проектов. Оказалось, что о семейной ипотеке знают 90 процентов опрошенных граждан страны. При этом самой известной мерой поддержки оказался материнский капитал — о нем информированы 99% респондентов.

Ранее спрос на новостройки в Москве резко сократился.