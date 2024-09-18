В Турции оценили глубину влияния проблемы платежей с Россией на экономику страны

Проблема расчетов с Россией негативно сказалась на большинстве отраслей экономики Турции, заявил турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта tclira.com Тайлан Беюкшахин. Его цитирует РИА Новости.

«Больше всего проблем в оборонной промышленности, добыче полезных ископаемых и продаже некоторого машинного оборудования», — отметил эксперт.

Торговля между странами продолжается, однако трудности с платежами через банковские учреждения в условиях санкций заметно усложняют процесс, подчеркнул Беюкшахин.

Банки Турции в сентябре продолжили усложнять платежи для российских импортеров. Финансовые организации, в том числе Emlak Katilim, повысили комиссию за транзитные платежи и начали отказывать в проведении транзакций. Некоторые банки отказались от операций с российским рублем.

Ранее стало известно об ужесточении контроля США за банками в Турции.