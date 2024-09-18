Россиянам рассказали, попадут ли зарплатные карты под налог на доходы от вкладов

Пенсионные и зарплатные карты не попадут под налог на доходы от банковских вкладов, даже если на них будет храниться достаточная сумма. Об этом Pravda.Ru рассказал налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

По его словам, налог будет затрагивать только доход с процентов от вклада, а также остатка на счете в банке.

«Сумма процента, который не облагается налогом, определяется как произведение 1 млн рублей на максимальную ключевую ставку ЦБ на первое число каждого месяца налогового периода. Налоговая база формируется только из реально полученных процентов, а не из всех денег, лежащих на счете», — подчеркнул Сивков.

Налоговую базу за 2023 год вычисляют по ставке Центробанка в 15%, которая действовала на 1 декабря прошлого года.

Накануне Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений россиянам о налоге на доходы от банковских вкладов. Уведомления содержат информацию о банках, суммах процентов и итоговом налоге, который необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. Налог коснется вкладов с доходом свыше 150 тыс. рублей за 2023 год. Другие подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист объяснил решение об изменении налога на банковские вклады россиян.