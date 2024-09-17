Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинская металлургия столкнулась с нехваткой рабочих рук

Глава «Метинвеста»: мобилизация оставила украинскую металлургию без кадров

close
Shutterstock/Mehaniq

На металлургических предприятиях Украины наблюдается острый дефицит кадров из-за продолжающейся мобилизации. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на генерального директора компании «Метинвест» Юрия Рыженкова.

С начала российской специальной военной операции на Украине было призвано на военную службу 9 тыс. сотрудников «Метинвеста», что составляет 16% от общего числа персонала компании. Рыженков отметил серьезные трудности с поиском замены мобилизованным работникам.

«Найти замену мобилизованным крайне сложно. Для подготовки каждого специалиста требуется два-три года», — заявил Рыженков.

Руководитель металлургического гиганта также выразил обеспокоенность предложением властей Украины о бронировании специалистов в зависимости от уровня их заработной платы. По его мнению, такой подход может привести к усилению социальной напряженности, не принося при этом пользы производству.

В начале августа председатель комитета Верховной рады Дмитрий Наталуха сообщил , что около 800 тысяч украинцев скрываются от мобилизации, меняя адреса и работая неофициально. Это привело к нацеливанию военкоматов на компании с работающими сотрудниками. По его словам, многие предприятия теряют до 20% работников из-за призыва или эмиграции, что угрожает экономике.

Ранее в США заявили о невосполнимых потерях рабочих рук на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами