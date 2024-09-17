Украинская металлургия столкнулась с нехваткой рабочих рук

На металлургических предприятиях Украины наблюдается острый дефицит кадров из-за продолжающейся мобилизации. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на генерального директора компании «Метинвест» Юрия Рыженкова.

С начала российской специальной военной операции на Украине было призвано на военную службу 9 тыс. сотрудников «Метинвеста», что составляет 16% от общего числа персонала компании. Рыженков отметил серьезные трудности с поиском замены мобилизованным работникам.

«Найти замену мобилизованным крайне сложно. Для подготовки каждого специалиста требуется два-три года», — заявил Рыженков.

Руководитель металлургического гиганта также выразил обеспокоенность предложением властей Украины о бронировании специалистов в зависимости от уровня их заработной платы. По его мнению, такой подход может привести к усилению социальной напряженности, не принося при этом пользы производству.

В начале августа председатель комитета Верховной рады Дмитрий Наталуха сообщил , что около 800 тысяч украинцев скрываются от мобилизации, меняя адреса и работая неофициально. Это привело к нацеливанию военкоматов на компании с работающими сотрудниками. По его словам, многие предприятия теряют до 20% работников из-за призыва или эмиграции, что угрожает экономике.

Ранее в США заявили о невосполнимых потерях рабочих рук на Украине.