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Россиянам этим летом стало дороже ходить в рестораны

«СберСпасибо»: средний чек в ресторанах России вырос на 21%

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Поход в российские рестораны этим летом стал обходиться гражданам дороже — за три месяца средний чек подскочил на 21%. Об этом сообщили аналитики программы «СберСпасибо», передает проект «Сноб».

По их данным, сильнее всего рост заметен в Санкт-Петербурге (+29%), там средний чек составил почти 1,2 тыс. рублей. В Москве средняя сумма чека превысила 1,5 тыс. рублей (+25%), в Сочи — свыше 1 тыс. рублей (+22%). Рост также зафиксировали в ресторанах быстрого питания — средний чек на фастфуд увеличился на 8% в сравнении с 2023 годом. Сильнее всего это заметно в Казани (+12%) и Нижнем Новгороде (+10%).

При этом посещаемость ресторанов выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Аналитики также провели анализ посещения ресторанов по времени суток — 41% оплат пришлось на ужины, 39% — на обеды, 20% — на завтраки. Самыми популярными днями для похода в заведения общественного питания стали пятница и суббота.

15 сентября данные ресурса «Чек Индекс» показали, что средняя стоимость похода в рестораны и бары в крупных городах РФ увеличилась на 11%. В прошлом году поход в ресторан обходился в 2,3 тыс. рублей, а летом 2024-го он подорожал до 2,5 тыс. рублей.

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