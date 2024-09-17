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В России предрекли дефицит красной икры в этом году

Росрыболовство: предложение красной икры в РФ в этом году значительно сократится

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Россия не намерена вводить ограничения на экспорт лососевых и красной икры, несмотря на низкие показатели вылова в этом году. Об этом РИА Новости ТАСС сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Международного рыбопромышленного форума.

«Пока мы такую меру не обсуждаем, не планируем. С учетом того, что, когда мы ее предлагали, ее не поддержали, поэтому пока не планируем», — заявил Шестаков, комментируя возможность ограничения экспорта.

По предварительным данным Росрыболовства, на 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тыс. тонн. Шестаков ранее прогнозировал, что вылов ожидается на уровне 250-260 тыс. тонн. Для сравнения, в 2023 году вылов лососей в РФ достиг 609 тыс. тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года с показателем 676 тыс. тонн.

Глава ведомства также отметил, что предложение красной икры на российском рынке в этом году будет значительно меньше, чем в прошлом.

«Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будут в этом году», — подчеркнул Шестаков.

В начале сентября стало известно, что Росрыболовство предложило навсегда ограничить допустимый вес вывозимой на самолетах красной икры и распространить это правило на все субъекты Дальневосточного федерального округа. Исключение составят Еврейская АО и Бурятия.

Ранее в Москве зафиксировали рекордное снижение спроса на один деликатес.

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