Россия планирует получить триллионные инвестиции от партнеров

Министерство финансов РФ намерено привлечь ₽1 трлн на рынок капитала от иностранных инвесторов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме Capital Markets, передает ТАСС.

По словам Чебескова, несмотря на кажущуюся сложность задачи, Минфин видит интерес к инвестициям в Россию даже со стороны недружественных инвесторов. «Люди ищут способ инвестировать в Россию и видят перспективы развития экономики», — отметил замминистра.

Чебесков подчеркнул, что Минфин и другие ответственные ведомства продолжат создавать благоприятные условия для дружественных инвесторов.

«Один из показателей — привлечение триллиона рублей от наших дружественных инвесторов», — заявил он.

Замминистра также рассказал о законодательных инициативах, которые планируется доработать и принять для полноценного функционирования стимулирующих инструментов, созданных за последние несколько лет.

Накануне стало известно, что российские власти планируют выделить около 350 млрд руб. на развитие промышленной робототехники и автоматизацию производства. Средства пойдут на реализацию федерального проекта, который включает субсидии, льготный лизинг и кредиты для поддержки отрасли.

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