Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия планирует получить триллионные инвестиции от партнеров

Замминистра Чебесков: Россия стремится привлечь ₽1 трлн зарубежных инвестиций

close
Depositphotos

Министерство финансов РФ намерено привлечь ₽1 трлн на рынок капитала от иностранных инвесторов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме Capital Markets, передает ТАСС.

По словам Чебескова, несмотря на кажущуюся сложность задачи, Минфин видит интерес к инвестициям в Россию даже со стороны недружественных инвесторов. «Люди ищут способ инвестировать в Россию и видят перспективы развития экономики», — отметил замминистра.

Чебесков подчеркнул, что Минфин и другие ответственные ведомства продолжат создавать благоприятные условия для дружественных инвесторов.

«Один из показателей — привлечение триллиона рублей от наших дружественных инвесторов», — заявил он.

Замминистра также рассказал о законодательных инициативах, которые планируется доработать и принять для полноценного функционирования стимулирующих инструментов, созданных за последние несколько лет.

Накануне стало известно, что российские власти планируют выделить около 350 млрд руб. на развитие промышленной робототехники и автоматизацию производства. Средства пойдут на реализацию федерального проекта, который включает субсидии, льготный лизинг и кредиты для поддержки отрасли.

Ранее россияне рассказали , как учат детей вести бюджет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами