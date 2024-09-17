Запад продолжает закупать топливо из российской нефти в обход санкций

Западные союзники приобрели топливо, произведенное из российской нефти, на сумму около $2 млрд в первой половине 2024 года. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на готовящийся к публикации доклад.

По данным исследования, которое во вторник представят Центр исследований энергетики и чистого воздуха и Центр изучения демократии, поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов, изготовленных из российской нефти, выросли в последние месяцы за счет импорта из трех турецких нефтеперерабатывающих заводов. Турция воспользовалась скидками от $5 до $20 за баррель от Москвы, увеличив закупки из России на 34% в 2023 году и на 70% в этом году.

«Когда ЕС импортирует бензин из Турции, он на 10% дешевле, чем из Саудовской Аравии», — отметил аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха Вайбхав Рагхунандан.

Западные страны не могут утверждать, что не знают об истинном происхождении топлива. По словам авторов доклада, один из турецких нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащий Азербайджану Star Aegean, на 98% зависит от российской нефти, причем 73% поставок приходится на российского энергетического гиганта ЛУКОЙЛ, попавшего под санкции США.

На прошлой неделе стало известно, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз резко сократился , снизив доходы американских поставщиков до $791,4 млн — минимума с 2021 года. Одновременно выросли поставки в Азию, достигнув 36% от общего объема экспорта СПГ из США.

Ранее в США вознамерились расширить антироссийские санкции на третьи страны.