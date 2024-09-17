Путин перечислил приоритетные направления при расходовании бюджета РФ

Укрепление обороноспособности РФ и социальная поддержка граждан должны оставаться приоритетами при расходовании средств из федерального бюджета. Об этом во время совещания по экономическим вопросам заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

«В числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция Донбасса и Новороссии», — сказал он.

Также российский лидер обратил внимание на необходимость повышать качество жизни людей и расширять инфраструктуру. Еще одной из стоящих перед властями задач, по мнению главы государства, является технологическое развитие экономики и социальной сферы.

Как отметил Путин, аналогичные цели были включены в бюджет РФ на 2022–2024 годы.

17 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков провел брифинг с журналистами, в ходе которого анонсировал совещание по экономическим вопросам с участием президента. Он рассказал, что в заседании примут участие руководители Центрального банка РФ и сотрудники администрации российского лидера.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, когда на рассмотрение в парламент внесут проект федерального бюджета на 2025 год.