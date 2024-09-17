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В ЦБ заявили о росте кредитных рисков

ЦБ: кредитные риски в рознице превысили среднестатистический уровень

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Global Look Press

Банк России зафиксировал рост стоимости кредитного риска розничных клиентов во втором квартале 2024 года. Об этом сообщается в обзоре ЦБ о банковском секторе.

Стоимость кредитного риска в рознице выросла на 0,8 п.п., достигнув 2,4 п.п., что превысило среднеисторический уровень в 2%. ЦБ связывает это с кредитами, выданными высокорискованным заемщикам по высоким ставкам в конце 2023 — начале 2024 годов. К высокорискованным относятся заемщики с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%.

По итогам второго квартала доля кредитов с ПДН более 80% составила 12% в общих выдачах, с ПДН более 50% — 21%.Стоимость риска по корпоративным кредитам во втором квартале 2024 года выросла на 0,3 п.п., составив 0,5%. ЦБ отмечает, что текущий уровень резервов не отражает реальный накопленный уровень риска.

Прибыль банковского сектора во втором полугодии составила ₽770 млрд, сократившись на 14% к первому кварталу. ЦБ прогнозирует чистую прибыль банков на 2024 год в размере ₽3,3–3,8 трлн, на 2025-й — ₽2,7–3,2 трлн.

До этого Банк России заявил о необходимости дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия.

Ранее эксперт спрогнозировал максимальные ставки по вкладам и кредитам в 2024-2025 годы.

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