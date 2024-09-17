Россия снизила экспорт рыбы на 13%

Россельхознадзор сообщил о снижении российского экспорта рыбы на 13%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя ведомства Артема Даушева.

Поставки рыбы из РФ идут в 51 страну. За период с января по август было реализовано 1,1 млн тонн рыбной продукции.

«С 2022 года мы получили доступ в девять новых стран, и с момента предыдущего форума, с сентября 2023 года, был получен доступ в четыре новые страны — Намибию, Сирию, Мексику и Кувейт», — сообщил Даушев.

В 2024 году РФ уже поставила 629 тыс. т рыбы Китаю, 247 тыс. т рыбы Корее и 75 тыс. т рыбы Нидерландам — по всем этим направлениям в 2024 году наблюдались сокращения объемов экспорта. Сильнее всего сократился импорт российской рыбы в Южной Корее — с 365 тыс. т до 247 тыс. т.

Почти половина российского рыбного экспорта приходится на минтай. 90% товаров в страну назначения доставляются водным транспортом, остальные 10% — автомобильным.

До этого Росрыболовство назвало Китай ключевым партнером в экспорте рыбы.

Ранее эксперты назвали «позорным и унизительным» количество потребляемой россиянами рыбы.