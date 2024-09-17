Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия снизила экспорт рыбы на 13%

Россельхознадзор сообщил о снижении российского экспорта рыбы на 13%

close
Shutterstock/Shishkin.dv

Россельхознадзор сообщил о снижении российского экспорта рыбы на 13%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя ведомства Артема Даушева.

Поставки рыбы из РФ идут в 51 страну. За период с января по август было реализовано 1,1 млн тонн рыбной продукции.

«С 2022 года мы получили доступ в девять новых стран, и с момента предыдущего форума, с сентября 2023 года, был получен доступ в четыре новые страны — Намибию, Сирию, Мексику и Кувейт», — сообщил Даушев.

В 2024 году РФ уже поставила 629 тыс. т рыбы Китаю, 247 тыс. т рыбы Корее и 75 тыс. т рыбы Нидерландам — по всем этим направлениям в 2024 году наблюдались сокращения объемов экспорта. Сильнее всего сократился импорт российской рыбы в Южной Корее — с 365 тыс. т до 247 тыс. т.

Почти половина российского рыбного экспорта приходится на минтай. 90% товаров в страну назначения доставляются водным транспортом, остальные 10% — автомобильным.

До этого Росрыболовство назвало Китай ключевым партнером в экспорте рыбы.

Ранее эксперты назвали «позорным и унизительным» количество потребляемой россиянами рыбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами