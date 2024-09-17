Стало известно, сколько денег получила Украина от ЕС с начала СВО

Евросоюз оказал Украине помощь на €118 млрд с начала конфликта. Об этом сообщил первый заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает НТВ.

По словам Домбровскиса, из общей суммы €45,3 млрд были направлены на военные нужды. Еврокомиссия также подтвердила, что €1,4 млрд от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов были использованы преимущественно для оплаты поставок Украине систем противовоздушной обороны и боеприпасов.

До этого глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил , что финансирование Украины «в обозримом будущем» обеспечено благодаря плану G7. Страны намерены выделить Киеву кредиты на $50 млрд, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Накануне комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике одобрил законопроект о повышении налогов для украинцев в 2025 году.

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